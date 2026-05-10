El retirado delantero, forjado en Universidad Católica, contó una curiosa anécdota de su proceso formativo y asumió la culpa de la situación.

Cruzar la vereda desde Universidad Católica a Universidad de Chile puede ser cuestionado, pero Ignacio Herrera no lo pensó dos veces. Durante su adolescencia, el recordado atacante tomó una decisión que sorprendió.

¿Qué pasó? A pesar de que atravesaba su proceso formativo en San Carlos de Apoquindo, discutió con uno de los máximos ídolos de la institución y se inclinó por ponerse la camiseta azul.

Así lo confesó a AS Chile y el SIFUP, asumiendo la culpa de la situación. A sus 38 años, entiende que fue un arrebato y que el camino a tomar debería haber sido otro. Terminó volviendo a Las Condes.

“Me acuerdo que fue error mío. Me meten en una pre-lista para ir con la (categoría) 85 a un viaje, no me llevan y me sentí un poco manoseado. Me peleé, imagínate, con 15 años, con Mario Lepe“, comenzó señalando.

“Tiene una tribuna con su nombre y, en el orgullo, en vez de ir y pedir perdón, que es lo que debería haber hecho, o haber buscado llegar a un acuerdo de paz, me fui a la U”, agregó.

Ignacio Herrera se formó en Universidad Católica y pasó por Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Desde Universidad Católica a Universidad de Chile

A su vez, Ignacio Herrera reveló que a pesar de haber sido forjado en la UC, su cariño estaba dividido: su padre jugó en el archirrival y fue su primer amor. Fue poco tiempo, pero lo gozó en el conjunto azul.

“Es que la U igual me había comido un poquito la oreja, esto todo en inferiores, sin ser nadie (…) Llegué a la U quebrada y me recibieron increíble. Fui un desastre”, reflexionó.

“Mi papá jugó en la U, mucho años. Yo al primer estadio que fui cuando chico era el de la U, entonces siempre tuve ese tema. Me encariñé muchísimo con la UC, pero hoy día no. Me convertí en futbolista profesional”, cerró.

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En síntesis: