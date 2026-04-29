Este miércoles en Colo Colo hubo Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, donde se confirmó que el presidente Aníbal Mosa asume el control de la sociedad anónima ante la retirada del bloque Vial-Ruiz Tagle.

En la instancia, se conoció los nombres de los nuevos directores de la concesionaria, todos aprobados por el timonel albo.

El llamado de Aníbal Mosa a Cecilia Pérez

Luego, se dio el tiempo para atener a los medios de comunicación, donde fue consultado por su opinión respecto al cambio de presidencia en Azul Azul, asumiendo la exministra Cecilia Pérez al mando de Universidad de Chile.

Ante la consulta, Mosa reveló que llamó para felicitar a la mandamás del archirrival del Cacique: “Bien, me parece muy bien. La felicité ayer a la Cecilia cuando me enteré, la llamé, la felicité, le desee lo mejor”.

Seguido, hizo un llamado para que ambos clubes trabajen en conjunto para que los clásicos se puedan volver a jugar con la dos hinchadas.

“Creo que sería muy positivo que empezáramos a trabajar, cosa que el día de mañana podamos tener a las dos hinchadas de los equipos más populares del país metidos de un mismo estadio”, completó el puertomontino.

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Cabe consignar que Mosa y Pérez también son parte de los cuatro consejeros para la separación de la Federación de Fútbol de Chile y la ANFP.

En síntesis