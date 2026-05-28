¿Qué pasa si Universidad Católica gana, empata o pierde ante Boca Juniors en la Copa Libertadores?

En Bolavip Chile te damos a conocer la serie de resultados que clasificaría a la UC ante Boca Juniors.

Universidad Católica hoy en día tiene un importante duelo dentro la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Boca Juniors por la última fecha de la fase de grupos..

El elenco de Daniel Garnero llega a este compromiso dependiendo de sí mismo para lo que es su gran sueño, que es poder avanzar a la próxima ronda del torneo continental..

Por esto, desde Bolavip Chile te entregamos todos los ejercicios de resultados sobre lo que sería un triunfo, un empate o una derrota de la UC ante Boca Juniors en la Copa Libertadores.

Qué pasa si la UC le gana a Boca Juniors

Universidad Católica si se impone ante Boca Juniors, aseguraría su clasificación y en el primer lugar a la próxima fase de la Copa Libertadores, sin importar resultados.

La UC quiere hoy la clasificación | Foto: Photoposrt

Qué pasa si la UC empata ante Boca Juniors

Universidad Católica si iguala ante Boca Juniors, también aseguraría su clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores y en el primer lugar, ya que Cruzeiro en caso de imponerse a Barcelona, igualaría en puntaje con la UC, pero en el enfrentamiento entre ellos, los chilenos sacan diferencia.

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Qué pasa si la UC pierde ante Boca Juniors

Universidad Católica si pierde ante Boca Juniors, dependería de que Cruzeiro no le gane a Barcelona para poder clasificar en el segundo lugar para la próxima ronda de la Copa Libertadores.

En caso de que los brasileños se impongan a los ecuatorianos, la UC quedaría relegado al tercer lugar y clasificaría a la fase de Playoffs de la Copa Sudamericana.