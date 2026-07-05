Universidad de Chile derrotó a domicilio al elenco caturro y trepó a lo más alto de la clasificatoria. El local lo sufre.

Universidad de Chile luchó y venció 3-2 a Santiago Wanderers por la fase de grupos de Copa Chile. El conjunto estudiantil tuvo que batallar más de la cuenta para conseguir un triunfo clave.

Con goles de Maximiliano Guerrero (12′ y 45+2′) y Javier Altamirano (53′), el cuadro azul logró la victoria en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Los descuentos fueron de Marcos Camarda (28′ y 72′).

Debido a este resultado, Universidad de Chile trepó a lo más alto de la clasificatoria con 10 puntos y está obteniendo boletos rumbo a los octavos de final de la competencia.

Por su parte, Santiago Wanderers se estancó en el fondo del grupo D con tres unidades. De este modo, se confirma su despedida: no tiene posibilidades de acceder a la siguiente ronda.

Universidad de Chile le ganó a Santiago Wanderers por Copa Chile. (Imagen: Photosport)

La tabla de posiciones del grupo D de Copa Chile

Grupo D # Equipo PTS PJ G E P DG 1 U. de Chile 10 5 3 1 1 +5 2 U. La Calera 8 5 2 2 1 +3 3 Union San Felipe 7 5 2 1 2 -1 4 Santiago Wanderers 3 5 1 0 4 -7