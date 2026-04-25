U. de Chile vs. U. Católica: revisa dónde y cómo escuchar ONLINE las transmisiones partidarias del Clásico Universitario

Este sábado 25 de abril, Universidad de Chile y Universidad Católica animarán una nueva edición del Clásico Universitario en el Estadio Nacional, duelo que concentra toda la atención del fútbol chileno.

Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, miles de hinchas de ambas escuadras buscarán seguir el partido con el relato más cercano a sus colores, pues para muchos fanáticos esta opción entrega una experiencia distinta y más identificada con cada club.

En los últimos años se han multiplicado las alternativas para escuchar transmisiones partidarias, ya sea por radio tradicional, plataformas digitales o señales oficiales ligadas a cada institución.

La U versus la UC es uno de los partidos más antiguos del fútbol chileno | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

La Magia Azul y Frecuencia Cruzada transmiten a la U vs. la UC

En el caso de la U, una de las opciones será La Magia Azul, que partirá su transmisión a las 15:00 horas y contará con la participación de Cristián “Cavigol” Cavieres en los relatos, además de los comentarios de Héctor Awad, Cristopher Antúnez y Carlos Mata.

Por el lado cruzado, los simpatizantes de la Franja podrán seguir el encuentro a través de las 16:40 horas en Frecuencia Cruzada, que tendrá los relatos de Bruno Sampieri y los comentarios de Salvador Lima junto a Luis Felipe Castañeda.

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¿Cómo escuchar a La Magia Azul y Frecuencia Cruzada?

La Magia Azul la podrás seguir a través del canal de AntúnezSilva, mientras que Frecuencia Cruzada podrás hacerlo propio en su canal de Youtube.