Universidad de Chile vs. Universidad Católica Sub 20: a qué hora y cómo ver GRATIS el Clásico Universitario

El Clásico Universitario Sub 20 vuelve a encender la rivalidad entre Universidad de Chile y Universidad Católica, en un duelo que siempre genera expectativa dentro del fútbol formativo.

El Romántico Viajero llega a este importante compromiso tras golear por 4 a 0 a Santiago Wanderers, con anotaciones de Matías Riquelme, Rubén Vera, Jhon Cortés y Héctor Canelo, en una sólida presentación del conjunto azul.

Por su parte, los Cruzados vienen de vencer por 1 a 0 a Huachipato, con gol de Vicente Olivares mediante lanzamiento penal, resultado que les permite llegar con confianza a este duelo.

Azules y cruzados se enfrentan en una nueva versión del clásico formativo | FOTO: Universidad de Chile Instagam

Más allá de los resultados, este tipo de partidos es seguido de cerca por los cuerpos técnicos del primer equipo, ya que representa una instancia clave para evaluar a jugadores que buscan dar el salto al profesionalismo.

¿Cuándo y a qué hora juegan la U vs. la UC Sub 20?

El duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica Sub 20 está programado para este viernes 24 a las 12:30 horas, en el Centro Deportivo Azul (CDA).

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¿Cómo y dónde ver a la U vs. la UC Sub 20?

El trascendental compromiso entre los azules y los cruzados será transmitido a través del canal oficial de YouTube de Universidad de Chile.