Universidad de Chile y Universidad Católica se verán las caras este sábado en un duelo clave por los puestos de avanzada en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. En la antesala del Clásico Universitario, el exfutbolista Fabián Estay, y quien supo defender ambos clubes, entregó un análisis poco alentador sobre el presente de ambas universidades.

En conversación con Bolavip Chile, el exmediocampista, formado en la UC y con paso por la U en 1993, puso en duda el nivel del espectáculo clasiquero. “Lo que queremos todos los que amamos el fútbol es que sea un buen clásico universitario, que nos permita ver buenas situaciones”, comentó de entrada el actual comentarista deportivo radicado en México.

En su reflexión, Estay no se mostró muy entusiasmado con el nivel de juego que podrían desplegar la U y la UC: “Universidad Católica viene de perder con La Calera, la U viene con muchos problemas de lesiones y no ha establecido una idea futbolística clara, pero como se dice por ahí los clásicos son diferentes y hay que saberlos jugar. Sin embargo, dada la circunstancia, los arbitrajes, todo lo que se ha dado, me parece que puede ser un clásico bastante gris, sin ideas, sin claridad y sin talento”, lanzó.

Estay incluso advirtió sobre la posible reacción del público tras el encuentro. “La gente se puede ir desilusionada, esperemos que no, esperemos que los técnicos también, que a veces los técnicos también son culpables de muchas situaciones, pero también si no hay talento, a veces no se puede hacer magia con los equipos”, agregó.

Fabián Estay le tiene poca fe al clásico entre la U y la UC (Gemini).

“El reflejo hoy del fútbol chileno…”

Finalmente, el exseleccionado chileno amplió su crítica al momento general del fútbol nacional, apuntando a la irregularidad de los equipos grandes. “Me parece que hoy en día, y respeto mucho lo que está haciendo Limache, me da mucho gusto por algunos jugadores que están ahí, es el reflejo hoy del fútbol chileno lo que está pasando”, dijo.

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“El fútbol chileno aparece en este tipo de situaciones, donde estos equipos que se basan en un juego de conjunto son más importantes que los equipos grandes que tienen la obligación de intentar jugar mejor al fútbol como equipo grande”, sentenció.

En síntesis…