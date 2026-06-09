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VIOLENCIA EN LA B

¡INACEPTABLE! El Sifup denunció una cobarde agresión contra el hijo de 12 años de un futbolista en pleno Santa Laura

Una jornada que debía ser puramente futbolística en Independencia terminó empañada por un acto de violencia verdaderamente repudiable

SIFUP denuncia grave agresión contra hijo de jugador de San Felipe.
SIFUP denuncia grave agresión contra hijo de jugador de San Felipe.

Luego del vibrante empate 2-2 entre Unión Española y Unión San Felipe, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) alzó la voz para denunciar una grave agresión ocurrida en las tribunas del Estadio Santa Laura, donde un menor de edad, hijo de un jugador del cuadro visitante, terminó con lesiones tras el cobarde actuar de un hincha local.

A través de un categórico comunicado público, la organización gremial expuso los dramáticos detalles del incidente ocurrido en las gradas del recinto hispano. “Durante el partido un hincha de los locales agredió al hijo del futbolista profesional Andrés Fernández, jugador de Unión San Felipe”, informó de entrada el sindicato.

La gravedad del asunto escaló de manera alarmante al revelarse el estado de la víctima: “Un niño de tan solo 12 años resultó con un hematoma en uno de sus ojos”.

Desde el Sifup apuntaron con dureza a la falta de garantías, sosteniendo que este hecho resulta “absolutamente incompatible con cualquier estándar mínimo de seguridad y convivencia en el fútbol profesional”, remarcando que tanto los jugadores como sus familiares tienen el derecho a asistir a los estadios en un entorno libre de violencia e intimidación.

El Sifup exige una investigación inmediata a la ANFP

Frente a la descontrolada situación —que coincidió con una pelea entre hinchas de ambas escuadras en las tribunas durante los minutos finales—, el gremio liderado por Gamadiel García solicitó formalmente a la ANFP “la apertura inmediata de una investigación”.

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En esa línea, exigieron requerir a Unión Española todos los antecedentes disponibles, incluidos registros audiovisuales, informes de seguridad y reportes de guardias, con el fin de identificar al agresor, remitir el caso a los órganos jurisdiccionales competentes y evaluar la implementación urgente de protocolos específicos destinados al resguardo y protección de las familias de los futbolistas.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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