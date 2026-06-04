Alivio para Nicolás Córdova: las figuras de Portugal que no estarán en el amistoso ante Chile

El combinado luso llegará con novedades importantes para el compromiso ante la Roja que dirige Nicolás Córdova.

La Selección Chilena afina los últimos detalles para afrontar un exigente amistoso ante Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de las grandes candidatas a llegar lejos en el Mundial de 2026.

El encuentro será una importante prueba para el equipo dirigido por Nicolás Córdova, que buscará sacar conclusiones positivas en medio del complejo presente que atraviesa La Roja tras quedar sin opciones de clasificar a la próxima cita planetaria.

En ese contexto, durante las últimas horas se confirmó una noticia que podría favorecer al combinado criollo, ya que los lusos no podrán contar con varias de sus principales figuras de cara a este encuentro.

Los cuatro jugadores del PSG que no estarán ante Chile

Según los medios portugueses, la escuadra dirigida por Roberto Martínez llegará con cuatro bajas de peso: se trata de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves y Gonçalo Ramos, futbolistas que recientemente se proclamaron campeones de la Champions League con el Paris Saint Germain.

Los cuatro jugadores quedaron fuera de la convocatoria debido a la carga física acumulada tras el cierre de la temporada europea, por lo que el técnico español optó por resguardarlos.

Vitinha es un inamovible en el mediocampo de Portugal | FOTO: Carlos Rodrigues/Getty Images)

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Aun así, “A Seleção” seguirá contando con una plantilla repleta de figuras, por lo que las ausencias de los jugadores del PSG no cambian el favoritismo de los europeos ante el Equipo de Todos.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Chile por el amistoso internacional?

El partido entre Portugal y Chile quedó fijado para el sábado 6 de junio de 2026 a las 13:45 horas en Estadio Nacional do Jamor, ubicado en la ciudad de Oeiras, Portugal.