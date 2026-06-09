¡Atención! Este es el único canal de TV abierta que transmite el partido de Chile vs. República Democrática del Congo

La Roja buscará dejar atrás la caída ante Portugal cuando enfrente a República Democrática del Congo, en un amistoso que podrá seguirse tanto por TV abierta como por plataformas digitales.

Tras la derrota ante Portugal en el Estadio Nacional do Jamor de Oeiras, la Selección Chilena vuelve a la cancha este martes para disputar un nuevo amistoso internacional, esta vez ante República Democrática del Congo en Francia.

El encuentro le permitirá al director técnico Nicolás Córdova seguir probando alternativas y sacar conclusiones de cara a los próximos desafíos de La Roja, que busca sacar lecciones positivas de esta gira europea.

Al frente estará un rival que atraviesa un gran presente. Los Leopardos consiguieron la clasificación al Mundial de 2026 y utilizarán este compromiso como parte de su preparación para la cita planetaria, a la que regresarán después de más de cinco décadas.

Como suele ocurrir cada vez que juega el Equipo de Todos, muchos hinchas se preguntan cómo seguir el partido desde Chile. Y para quienes no cuentan con televisión por cable o plataformas de pago, existe una sola alternativa en la TV abierta.

Televisión: ¿dónde ver a Chile vs República Democrática del Congo?

Además de estar disponible a través de ESPN, el amistoso entre Chile y República Democrática del Congo también será transmitido por la señal abierta de Chilevisión, permitiendo que los hinchas puedan seguir el compromiso de manera gratuita.

Estos son los canales de Chilevisión según cada cableoperador:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

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De forma online, el encuentro también podrá seguirse a través de la aplicación MiCHV, el canal oficial de CHV en YouTube y el sitio web de Chilevisión, ofreciendo distintas alternativas para no perderse el segundo amistoso de La Roja en esta Fecha FIFA.