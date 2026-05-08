Fernando Gago confirma el regreso de Eduardo Vargas y aborda la lucha con Juan Martín Lucero: “Va haber…”

La competencia entre Vargas y Lucero se intensifica en medio del buen momento goleador del atacante argentino y el retorno de Turboman.

Universidad de Chile continúa su preparación de cara al partido ante Unión La Calera, con el objetivo de mantenerse en la pelea por el liderato del Grupo D de la Copa de la Liga 2026.

En ese contexto, una de las grandes incertidumbres pasaba por Eduardo Vargas, delantero que pidió el cambio en la derrota por 1-0 ante Ñublense y se perdió los duelos frente a Universidad Católica y Deportes La Serena.

Sin embargo, “Turboman” recibió una buena noticia en las últimas horas por parte de su entrenador Fernando Gago, quien lo metería de lleno en la lucha por el puesto de “9” junto a Juan Martín Lucero.

Eduardo Vargas le da una buena noticia a los hinchas azules | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Fernando Gago enciende la lucha por el “9”: Vargas vs Lucero en la U

En la antesala del compromiso ante los Cementeros, el técnico del Romántico Viajero se refirió a la situación del segundo goleador histórico de la Selección Chilena.

“Eduardo Vargas va estar en consideración para el partido”, confirmó Gago en conferencia de prensa en el CDA.

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Sobre la competencia interna entre Vargas y Lucero, el estratega azul explicó que “va haber partidos donde puedan estar jugandos dos nueves, hay partidos que no, entonces va ir cambiando. Nos adaptaremos al nivel del futbolista y lo que vemos en la semana, a partir de eso la competencia siempre va a estar y eso es lo que buscamos como cuerpo técnico”.

De esta manera, habrá que ver si Gago se la juega por Lucero, quien viene de convertir dos goles en sus últimos dos partidos, o si le devuelve la titularidad a Vargas.

En resumen…

Fernando Gago confirmó que Eduardo Vargas será considerado para el próximo partido de la U, reactivando la lucha por el puesto de “9” con Juan Martín Lucero de cara al duelo ante Unión La Calera.