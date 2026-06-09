El periodista ubicó al DT de Argentinos Juniors entre los posibles sucesores de Nicolás Córdova en el puesto. Le gusta su metodología.

La Selección Chilena busca entrenador y por ello Cristián Caamaño tiene a un candidato para el cargo. ¿De quién se trata? Para él, cumple con las condiciones para reemplazar a Nicolás Córdova.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista mencionó a Nicolás Diez. Bajo su visión, no hay duda alguna que el DT de Argentinos Juniors está capacitado para asumir el desafío.

Y en dicha línea, dejó una potente reflexión sobre el aire: no es necesario encontrar un personaje rimbombante para encarrilar el proceso rumbo a las siguientes Eliminatorias Sudamericanas.

“Conoce la realidad. Jugó en Everton y O’Higgins, fue técnico de los sparring, ayudante adentro de la selección, de la U. Conoce el fútbol chileno, mira lo que consiguió con Iván Morales”, lanzó.

“Si un dirigente tiene la cabeza, pregúntenle a (Claudio) Borghi que trabaja con Argentinos Juniors, cómo trabaja Nico Diez. Se viene en burro. Tampoco es el gran nombre, no necesitamos grandes nombres“, agregó.

Cristián Caamaño quiere a Nicolás Diez en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Piden a Nicolás Diez en la Selección Chilena

Durante esta campaña, el estratega mencionado ha dirigido una totalidad de 22 compromisos. De dichos enfrentamientos, ganó 11, empató en cinco oportunidades y cayó en seis.

¿Un punto a considerar? Tiene contrato vigente con Argentinos Juniors hasta el 31 de diciembre de 2027. Ya estuvo en la órbita de Universidad de Chile a comienzos de 2026.

En resumen:

Cristián Caamaño propuso a Nicolás Díez como candidato para dirigir a la Selección Chilena.

propuso a Nicolás Díez como candidato para dirigir a la Selección Chilena. El técnico Nicolás Díez registra 11 victorias en 22 partidos dirigidos en la temporada.

registra 11 victorias en 22 partidos dirigidos en la temporada. El estratega tiene contrato vigente con Argentinos Juniors hasta el 31 de diciembre de 2027.