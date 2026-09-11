Fernando Gago aplaude a figura de la U por su nómina a La Roja: “Se lo dije el primer día”

El entrenador de Universidad de Chile valoró el regreso de Marcelo Morales al combinado nacional. Esta vez, pudo convencer a Nicolás Córdova.

Universidad de Chile tiene el pecho lleno de orgullo: uno de sus canteranos logró volver a la Selección Chilena. Tras haber quedado fuera en el pasado por sus condiciones físicas, le torció el brazo a la situación: Fernando Gago lo aplaudió.

En conferencia de prensa, el DT argentino valoró el llamado a Marcelo Morales para representar al combinado nacional. Debido a su excelso nivel en el medio local, el lateral izquierdo estará en los tres amistosos de la fecha FIFA.

Tal citación alegró al entrenador de Universidad de Chile, que reveló que ello fue lo que buscó con su dirigido. Incluso, esa fue la misión que se puso en mente desde su arribo a La Cisterna.

“En el caso de Marcelo yo fui muy claro con él el primer día que llegué. Yo me propuse y le propuse a él un desafío de que vuelva a estar convocado en una selección. Se lo dije los primeros días que empezamos a entrenar“, lanzó.

“Él tuvo una predisposición muy buena en la parte del entrenamiento. Es más, en los primeros partidos conmigo no me completó los 90 minutos y le exigí que los tenía que terminar“, agregó.

Marcelo Morales regresó a la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Marcelo Morales brilla en Universidad de Chile

A la par de destacar el rendimiento deportivo del futbolista en cuestión, Fernando Gago también apuntó a lo que va más allá del balón: su relacionamiento con sus colegas. Es un aporte a la institución.

“A partir de eso, genera ese entrenamiento y constancia de ponerse bien, para el objetivo que yo le había propuesto. Creció muchísimo futbolísticamente, físicamente y mentalmente“, expresó.

“Es un jugador muy importante dentro y fuera del campo. Es uno de los chicos que más lo quieren su compañeros y eso es importante para todo lo que es un vestuario“, concluyó.