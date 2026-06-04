El jugador de 24 años fue una de las grandes sorpresas de la última nómina. Tras la lesión de Saavedra, podría incluso aparecer en el once inicial.

La Selección Chilena continúa afinando detalles en Portugal de cara a los amistosos frente a los lusos y la República Democrática del Congo. En medio de las prácticas lideradas por Nicolás Córdova, un nombre comienza a llamar poderosamente la atención: Nils Reichmuth.

El mediocampista suizo-chileno de 24 años fue una de las grandes novedades de la convocatoria y, pese a no registrar aún minutos oficiales con La Roja, ya empieza a generar expectativas dentro del plantel nacional.

Reichmuth, quien ha sido comparado con Ben Brereton por su historia ligada al extranjero y sus raíces chilenas, fue uno de los primeros futbolistas en incorporarse a los trabajos en Europa. Desde entonces ha dejado buenas sensaciones tanto en los entrenamientos como entre quienes siguen de cerca el día a día de la Selección.

La oportunidad también aparece en un momento clave, considerando la lesión de Ignacio Saavedra, que abre espacio para nuevos nombres en la zona media del equipo.

Desde Portugal destacan el impacto de Nils Reichmuth en la Roja

Quien entregó detalles de su adaptación fue el periodista David Oyarzún, enviado especial de Radio ADN, que ha seguido las prácticas de Chile en suelo portugués.

“Es interesante, rápido, veloz”, señaló el reportero al referirse a las primeras jornadas del volante con la camiseta de la Roja.

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Nils Reichmuth comienza a convertirse en opción en La Roja.

Sin embargo, el elogio más llamativo llegó después. Según Oyarzún, Reichmuth aporta una característica poco habitual en el actual plantel nacional. “No sé si va desde el arranque, pero es un jugador que le da una característica que no tenía esta Selección”, explicó.

El atributo que ilusiona a Nicolás Córdova

El periodista profundizó además en las cualidades futbolísticas que más han destacado durante los entrenamientos. “Se pega mucho a la línea, muy rápido, con control de balón eficiente porque la para de primera y juega de una. Me ha llamado la atención”, afirmó.

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Ahora la decisión quedará en manos de Nicolás Córdova, quien deberá definir si el volante suma sus primeros minutos con Chile ante Portugal o si espera su oportunidad desde el banco de suplentes.

Por ahora, Nils Reichmuth sigue acumulando elogios en Europa y se perfila como una de las grandes novedades de esta gira internacional de la Roja, donde buscará demostrar que puede transformarse en una alternativa importante para el futuro de la Selección Chilena.

DATOS CLAVE

El mediocampista Nils Reichmuth destaca en las prácticas de la Selección Chilena en Portugal.

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El volante suizo-chileno de 24 años fue convocado por el entrenador Nicolás Córdova.