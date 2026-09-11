Romai Ugarte pide llamar a esta figura a la Selección Chilena: “Lo único que me faltó”

El periodista no quedó conforme con el ataque de La Roja, por lo que solicitó considerar a Arnaldo Castillo.

La Selección Chilena ya tiene definida su nómina para los tres amistosos en fecha FIFA. El combinado nacional tendrá duros desafíos contra Canadá, Estados Unidos y México entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

Tal listado de jugadores fue analizado por Romai Ugarte en conversación con BOLAVIP Chile. El periodista quedó conforme, pero extrañó a un delantero entre los considerados.

¿De quién se trata? Pidió llamar a Arnaldo Castillo. El atacante de O’Higgins de Rancagua es uno de sus predilectos para comandar la ofensiva, pero no estará presente en La Roja.

“Es lo que tenemos. Me hubiera gustado Arnaldo Castillo de O’Higgins. Es un delantero centro, lo único que me faltó. A mí me gustaba él, lo demás está todo bien”, comenzó indicando.

“Faltó un delantero centro porque no hacemos goles. Hombre de área completo, vamos adentro, gol de Chile, eso. Un tipo que la meta adentro, solo me hace falta un delantero centro“, agregó.

Romai Ugarte quiere a Arnaldo Castillo en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Romai Ugarte aprueba estos llamados en la Selección Chilena

A su vez, el comunicador abordó las citaciones a Zidane Yáñez, Jetzen López y Thomas Dean Coulombe. Mientras el primero es originario de Estados Unidos, el segundo es de Australia y el tercero de España.

“Es la tendencia mundial. Si todos juegan así, ¿por qué nosotros nos vamos a quedar atrás? ¿Qué somos nosotros? ¿Diferentes? Tenemos que ser igual que todos los demás”, cerró.