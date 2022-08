Miguel Ángel Neira se va en picada otra vez con Nacho Saavedra y le da un consejo: "Podría mirar a Assadi para que no juegue tanta pelota hacia atrás"

Este jueves Universidad Católica recibió a O'Higgins en San Carlos de Apoquindo y nuevamente obtuvo un empate, pues el pasado fin de semana también igualó luego de visitar a Everton en Viña del Mar.

En el compromiso ante los celestes, se vivio un momento especial para Fernando Zampedri. El Toro igualó en la tabla de goleadores históricos del club a Miguel Ángel Neira. El ex volante cruzado marcó un total de 73 goles con la camiseta franjeada, misma cantidad que el delantero argentino logró establecer frente a los rancagüinos tras marcar el 2-2.

En conversación con Bolavip Chile, felicitó al actual goleador de La Franja, pero también se destacó que su posición era distinta al del ex atacante de Rosario Central. Además, Neira afirmó que ya están casi extintos los mediocampistas con poder de gol.

"Es verdad, era mediocampista. Chamaco Valdés era el otro, Mortero era más de delantero, pero también Jorge hizo muchos goles. Ya no existen los volantes talentosos en Chile por lo menos", aseguró el ex futbolista.

El Nacho ha sido cuestionado por su rendimiento | Foto: Agencia UNO

Sin embargo, Neira aseguró que sí existe un volante que puede lograr tener harto gol y se trata de Lucas Assadi. El joven talento de Universidad de Chile se ha hecho un espacio en el equipo de Diego López, por aquello es que no desaprovechó la chance para aconsejar a Ignacio Saavedra, al que días atrás también emplazó.

"Hay uno bueno, que si no pasa nada tendría que ser un crack, el de la U. Lo encuentro extraordinario, es el típico 10 que toma la pelota y parte para adelante. Le importa nada, no mira para atrás. Saavedra podría mirarlo un poco a ese chico para que no juegue tanta pelota para atrás", cerró.