René Valenzuela proyecta a Ariel Holan para largo y no cree que el clásico ante Colo Colo sea factor: "No es un detonante"

Universidad Católica y Colo Colo animarán mañana el compromiso más atractivo de la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2023 cuando midan fuerzas en el Estadio Santa Laura buscando quedarse con los tres puntos.

El equipo dirigido por Ariel Holan llega en medio de cuestionamientos tras la angustiante clasificación en Copa Chile, el mal juego exhibido por el otrora tetracampeón del fútbol chileno y el desatado ‘conflicto’ al interior del camarín.

La situación es tal que muchos hinchas cruzados han pedido la cabeza de Ariel Holan aludiendo a que su segundo ciclo ya está terminado y no hay manera de darle la vuelta y reencontrarse con el juego hecho en su primer paso por San Carlos de Apoquindo.

Valenzuela se la juega por Holan para largo en la UC. | Foto: Photosport

“De repente mandan los resultados y un clásico puede salvar a un técnico o lo puede mandar para la casa, pero yo pienso diferente al resto”, analizó de entrada junto a Bolavip Chile el histórico René Valenzuela de la UC.

En esa misma línea, Valenzuela dice que “La oportunidad hay que dársela y que no influya que sea un clásico el detonante para echarlo o no. A veces las directivas creen que un clásico salva a un técnico, no lo sé”.

Valenzuela se la juega a fondo por el DT cruzado: “Hay que darle la oportunidad, después del clásico se evaluará, pero yo pienso que a Holan hay que darle la oportunidad después del clásico independiente de lo que suceda. Ahora, si pierde el clásico y después sigue perdiendo, entramos a conversar”, remató.