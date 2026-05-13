El elenco minero tiene en carpeta al lateral derecho, que no ha podido consolidarse en San Carlos de Apoquindo.

Universidad Católica ya tiene participación en el mercado de fichajes, aunque no por un refuerzo. En esta ocasión, el cuadro precordillerano puede dejar partir a una de las figuras que arribó esta temporada: ese es el caso de Bernardo Cerezo.

Ante sus problemas para adaptarse a la institución de San Carlos de Apoquindo, el lateral derecho puede emigrar a Cobresal. Al menos, así lo reportó Andy Reyes de La Franja Cruzada.

Según detalló la información, el conjunto minero ya inició charlas para quedarse con los servicios del jugador de 31 años. Su salida desde la escuadra de Las Condes parece ser cosa de tiempo.

Si bien se incorporó como uno de los futbolistas más aptos para cumplir el rol por su banda, no ha podido consolidarse en el equipo de Daniel Garnero. Ha sumado pocos minutos.

Cabe consignar que a la par, trascendió que el mismo nombre está siendo observado por Deportes Concepción para el segundo semestre. Será una ardua lucha por sus pergaminos en el libro de pases.

Bernardo Cerezo puede dejar Universidad Católica: está en la mira de Cobresal. (Imagen: Photosport)

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La situación de Bernardo Cerezo en Universidad Católica

Durante la presente campaña, el experimentado zaguero ha disputado una totalidad de nueve compromisos. En dichos enfrentamientos, no ha aportado con goles ni asistencias.

Su contrato con Universidad Católica concluye el 31 de diciembre de 2026, con la opción de ser extendido por un año más. Sin embargo, todo indica que ello no sucederá y se despedirá pronto.

En resumen:

Bernardo Cerezo negocia su salida de Universidad Católica tras disputar solo nueve compromisos.

negocia su salida de tras disputar solo nueve compromisos. Cobresal y Deportes Concepción iniciaron charlas para fichar al lateral de 31 años .

y iniciaron charlas para fichar al lateral de . El contrato del jugador con el elenco cruzado expira el 31 de diciembre de 2026.