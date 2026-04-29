Universidad Católica hoy afrontó un duelo clave dentro de la fase de grupos en la Copa Libertadores, en donde los dirigidos por Daniel Garnero se enfrentaron a Barcelona de Guayaquil en Ecuador y se impusieron por 2-1, logrando tres puntos claves.

Después de lo que fue este duelo, el periodista Manuel de Tezanos analizó en su canal ‘Balong’ en Youtube lo que fue este triunfo para el elenco de la ‘Franja’, en la que dividió en dos partes lo que fue este compromiso.

“Un partido que tiene dos partes, hasta el descuento lo logró mantener muy a raya Católica, incluso tuvo el 3-0, pero después del gol entró en un caos, donde lo que importaba era meter y ganar todo por arriba”, partió señalando de Tezanos.

Agregando a esto, el comunicador detalló del problema que tuvo la UC en el segundo tiempo: “Católica no pudo aguantar la pelota, tuvo jugadas donde por lo menos daba la sensación de poder retener el balón un poquito más y terminó sufriendo demasiado”.

La UC logró tres puntos de oro en Ecuador | Foto: Photosport

De Tezanos indignado con el ingreso de Gómez

Finalmente, pesar de la victoria, de Tezanos se indignó con Daniel Garnero y la decisión de poner en cancha a Martín Gómez, de quien consideró que no fue un aporte dentro de la UC en su ingreso al campo de juego.

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“No entiendo que le ve al pobre Gómez, porque es un joven. La pelota que le pasa a Giani podría haber sido su momento de gloria, pero de verdad es muy importante en estos partidos el delantero, te tiene que aguantar la pelota, hubo una jugada de Arancibia en la derecha, que se la pasa pensando en que es un jugador rápido y Gomez lentisimo, la perdió”.

“Curioso el cambio, quizás es una señal para la dirigencia ‘esto es lo que me ofrecieron y yo lo tiro a la cancha’, pero no sé si era un partido para mandar un mensaje”, cerró.

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