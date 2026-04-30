Universidad Católica logró una victoria de oro en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Tras vencer por 2-1 a Barcelona de Guayaquil, los Cruzados se posicionan con fuerza en la Copa Libertadores, rompiendo rachas y demostrando una jerarquía internacional que hace tiempo no se veía en San Carlos de Apoquindo.

Para el periodista Cristián Arcos, este triunfo no es casualidad, sino producto de una metamorfosis del equipo cuando sale de las fronteras chilenas.

A la hora del análisis para BOLAVIP, Arcos fue enfático en señalar la diferencia de rendimiento que muestra el plantel según el escenario que pisa. “La Católica vuelve a mostrar que tiene una mejor cara jugando afuera que acá. ¿Será motivación? ¿Será prolijidad? ¿Será sincronía? Pero tiene mejores rendimientos”, lanzó de entrada el comunicador, destacando la madurez táctica mostrada en tierras ecuatorianas.

El “combustible” que se agotó en el calor de Guayaquil

Uno de los puntos clave del encuentro fue el inicio arrollador de la UC, que antes de los 20 minutos ya se encontraba en ventaja por partida doble. Según Arcos, esto fue la base del éxito: “El arranque fue muy bueno porque anotó dos goles de entrada, merecidos además porque jugaba mejor. Creo que jugó mejor buena parte del partido”. No obstante, el factor climático terminó por condicionar el cierre del cotejo.

“Después se agotó físicamente. Por más que se juegue en la noche, el calor y la humedad influyen y el equipo termina algo disminuido desde lo físico, pero saca una victoria que lo tiene totalmente en carrera”, analizó el periodista, valorando la capacidad de resistencia del bloque defensivo ante el asedio final del “Ídolo”.

Cristián Arcos resalta el valioso triunfo de la UC en Copa Libertadores frente a Barcelona.

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Un registro casi “insólito” en la Copa

Con este triunfo, Universidad Católica alcanza un registro que pocos equipos chilenos pueden presumir en la historia del certamen continental. Cristián Arcos subrayó lo complejo de la estadística actual: “Juega dos partidos de visitante y gana los dos, que es algo muy poco usual”. Este rendimiento fuera de casa es lo que hoy permite a los dirigidos por Daniel Garnero mirar de igual a igual a potencias como Cruzeiro y Boca Juniors.

Sin embargo, Arcos advierte que el grupo se ha vuelto un escenario de alta presión. “El triunfo de Cruzeiro lo presionaba un poco a la Católica para sumar y ahora deja el grupo totalmente apretadito. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay un equipo que suma muy pocos puntos (Barcelona), se tiende a desestructurar la lógica de grupos porque todos le sacan puntos a uno solo”, explicó sobre la configuración de la tabla.

Finalmente, el profesional destacó que, ante este contexto de “puntos diluidos”, la UC cumplió con su tarea fundamental. “Probablemente sea un grupo de muchos puntos, pero ante ese contexto la Católica tenía que ganar y lo ganó muy bien”, concluyó Arcos, cerrando un análisis que ilusiona a la fanaticada cruzada con una clasificación histórica a la siguiente ronda de la cita máxima de América.