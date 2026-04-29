Universidad Católica ya vive las horas previas a lo que será su duelo clave dentro de la Copa Libertadores, en la que los dirigidos por Daniel Garnero se encuentran en Ecuador para enfrentar su duelo ante Barcelona de Guayaquil.

Como es de costumbre, en Bolavip Chile le consultamos a la Inteligencia Artificial de ‘X’ llamada Grok sobre lo qué puede suceder en este duelo entre el ‘Cacique’ y ‘Cruzados’, en el que se la jugó con su resultado para este duelo.

“Barcelona SC llega obligado a ganar. No han sumado puntos en las primeras dos fechas del grupo, así que este es un “todo o nada” para mantener viva la esperanza de clasificar (el grupo es complicado, con Boca también). Jugar de local en el Monumental es su gran ventaja: altura, calor y un estadio que suele apretar mucho”, señaló por los locales.

“Universidad Católica viene más estable. Ha sumado puntos en la fase de grupos y llega con un plantel experimentado, aunque con varias bajas importantes por lesión (Diego Valencia, Tomás Asta-Buruaga, Nicolás L’Huillier). Tienen buenos jugadores como Fernando Zampedri y experiencia en estas instancias”, apunta sobre la UC.



La UC quiere dar la gran sorpresa esta jornada | Foto: Photosport

La IA su predicción a este duelo

“Barcelona tiene bajas sensibles: Joao Rojas (lesionado de larga duración), Luis Cano, y posiblemente Héctor Villalba. Su posible once incluye a Darío Benedetto como referencia ofensiva, con Matías Lugo, Jandry Gómez y Milton Céliz en ataque. César Farías armará un equipo agresivo para buscar el triunfo desde el minuto uno”.

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“U Católica es un equipo ordenado, que suele defender bien y salir rápido de contra. En Guayaquil el calor y la humedad pueden afectar más a los chilenos”.

“¿El resultado?: Barcelona SC gana por 2-1 o 1-0. El factor local es clave en Libertadores. Barcelona necesita los 3 puntos sí o sí y saldrá con todo. Católica tiene calidad para lastimar de contraataque (Zampedri es peligroso), por lo que es probable que ambos equipos marquen“, predijo.



“Sin embargo, espero que el Monumental incline la balanza a favor del Ídolo. Los ecuatorianos suelen ser fuertes en casa en esta competencia”, culminó

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De esta forma, la IA se la juega con un triunfo para el conjunto local en lo que será este apretado compromiso, el que es vital para la Universidad Católica en su objetivo de avanzar a la próxima ronda del torneo.