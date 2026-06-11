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MERCADO DE FICHAJES

Universidad Católica se aleja de Gonzalo Tapia: “No hay ninguna negociación con él”

Según trascendió, el elenco precordillerano descarta -por el momento- el regreso de su canterano.

Universidad Católica se baja de la lucha por esta incorporación.
© PhotosportUniversidad Católica se baja de la lucha por esta incorporación.

Universidad Católica busca nuevos rostros para su plantel. El cuadro de San Carlos de Apoquindo debe sumar jerarquía en el mercado de fichajes, aunque se aleja de un posible refuerzo.

¿De quién se trata? Si desde Brasil se aseguró que Gonzalo Tapia está en la mira precordillerana, el medio Punto Cruzado lo descartó. Una fuente de la directiva conversó con el sitio en cuestión (de forma anónima) y fue tajante.

Según dejó entrever, por más que exista un seguimiento del seleccionado nacional, no hay tratativas en curso por sus servicios. Por el momento, continuará en Sao Paulo durante el segundo semestre.

No hay ninguna negociación con él (…) Siempre existieron muy buenas relaciones con él, pero también tenemos conversaciones con casi todos los canteranos que nos representan en el extranjero”, lanzó.

“Gonzalo Tapia, Marcelino Núñez o Alexander Aravena, por darte un ejemplo, son jugadores que están haciendo carrera recién en el extranjero y no creo que quieran volver“, agregó.

Universidad Católica no tiene negociaciones con Gonzalo Tapia. (Foto: Getty Images)

Universidad Católica no tiene negociaciones con Gonzalo Tapia. (Foto: Getty Images)

Universidad Católica descarta a Gonzalo Tapia

Finalmente, el entrevistado -que mantuvo su identidad bajo protección- aludió a que el futbolista de 24 años será siempre bien recibido en la UC. Sin embargo, este no será el libro de pases de su regreso.

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Siempre tendrán las puertas abiertas, pero hoy depende más de ellos que de nosotros (…) Tomar la decisión de volver a Chile y aún más a su edad, no es fácil, ya por sí para el fútbol chileno está siendo difícil salir por primera vez”, cerró.

En resumen:

  • El medio Punto Cruzado descartó negociaciones entre Universidad Católica y Gonzalo Tapia.
  • El delantero Gonzalo Tapia, de 24 años, continuará jugando en el Sao Paulo.
  • La directiva de la UC no registra tratativas vigentes para concretar su regreso.
Martín Aliaga
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