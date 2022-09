Pato Rubio no olvida su paso por Universidad de Chile y agradece el cariño del pueblo azul: "El hincha de la U me pide que vuelva y eso se agradece"

El magro presente que vive Universidad de Chile es tema de todo lo que involucra al cuadro azul y de todos aquellos que, alguna vez, supieron vestir con orgullo la U en el pecho y defender la camiseta de uno de los equipos más grandes de Chile.

Es en este ítem donde cabe Patricio Rubio, ex jugador de Universidad de Chile entre 2013 y 2016 que actualmente se encuentra en el increíble Ñublense de Jaime García, pero que de igual manera se dio maña para hablar del momento de la U.

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Rubio recordó lo que fue su paso por el conjunto azul: “Me lo tomo como un paso importante y la gente en Redes Sociales me lo hace saber y mucho, demasiado. La verdad que eso me pone contento por el paso que tuve ahí, por los títulos que logré”.

Rubio levantando la copa del Apertura 2014 con la U. | Foto: Agencia UNO

Bajo esa misma línea, Rubio complementó diciendo que “Me vendieron en una buena cantidad de dinero. En los Clásicos Universitarios tuve la fortuna de marcar varios goles, hoy en día el hincha por Redes Sociales me lo recuerda mucho y me hace sentir ese cariño que la verdad es tremendo”.

“Ustedes no se imaginan la gran cantidad de mensajes que me llegan, que me piden que vuelva y eso se agradece”, confesó el delantero de Ñublense quien, según él, hasta el día de hoy los hinchas universitarios lo recuerdan y le piden que vuelva.

ver también Yáñez estalla ante el informe arbitral de Julio Bascuñán en el Clásico Universitario

Con los azules, en concreto, Rubio conquistó el Torneo de Apertura 2014, la Supercopa de Chile 2015 y la Copa Chile 2015, en donde derrotaron mediante lanzamientos penales a nada más ni nada menos que a Colo Colo, su archirrival.