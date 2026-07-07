¿Matías Zaracho es el fichaje bombástico de la U? Cristián Caamaño aclara el rumor y revela la verdad: “Hoy…”

El periodista se refirió al nombre de Matías Zaracho, que tomó fuerza en las últimas horas como posible refuerzo azul.

La Universidad de Chile continúa trabajando en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su plantel de cara al segundo semestre de la temporada 2026.

En ese escenario, durante la transmisión del duelo entre la U y Santiago Wanderers por la Copa Chile, el periodista Marcelo Díaz reveló que la dirigencia azul está tras la incorporación de un futbolista de jerarquía, un nombre que podría remecer el libro de pases.

A partir de esa información comenzaron a surgir distintas especulaciones sobre quién podría ser ese esperado refuerzo. Uno de los nombres que rápidamente tomó fuerza fue el del volante argentino Matías Zaracho, ex Atlético Mineiro y actual jugador de Racing Club.

Matías Zaracho tiene contrato vigente con Racing hasta el 31 de diciembre de 2028 | FOTO: Luciano Bisbal/Getty Images

¿La U va por Matías Zaracho?

Sin embargo, cuando el rumor empezaba a tomar fuerza, el periodista Cristián Caamaño salió a aclarar el verdadero panorama en el programa Balong Dividido del canal de Youtue de Balong-MDTPnet.

“Empezó a salir en varios medios el nombre de Matías Zaracho. No es Zaracho, bajo ningún punto de vista al día de hoy. Quizás de aquí a tres o cuatro semanas aparezca en el radar, pero hoy no hay ninguna negociación ni interés alguno por Matías Zaracho por parte de la U”, afirmó.

Publicidad

Con estas declaraciones, el también comunicador de Radio Agricultura puso paños fríos a la ilusión de los hinchas azules y dejó en claro que, al menos por ahora, Zaracho no forma parte de la lista de refuerzos que manejan en el Centro Deportivo Azul (CDA).

Los números de Matías Zaracho esta temporada

Matías Zaracho ha disputado una totalidad de 20 enfrentamientos con Racing Club. En dichos compromisos, logró anotar tres goles y entregar una asistencia.