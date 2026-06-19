Universidad de Chile tiene claro que el DT no estará presente contra Santiago Wanderers por Copa Chile. Ya se definió a su reemplazante.

Universidad de Chile vive un inesperado momento por Fernando Gago. El entrenador argentino atraviesa un complejo estado de salud, tal como fue reportado por el propio club.

El conjunto estudiantil advirtió irregularidades cardiovasculares del DT de 40 años, por lo que actuó inmediatamente. Según información de La Magia Azul, se activó un protocolo de emergencia: Fabricio Coloccini lo reemplazará.

Ante los problemas del estratega oficial, su ayudante técnico utilizará su puesto. Al menos, ello está ratificado para el encuentro contra Santiago Wanderers por la fase de grupos de Copa Chile (21 de junio a las 17:30 horas).

El retirado defensor central, con pasos por la Premier League y comparado por los hinchas con Manuel Iturra por sus rizos, está habilitado para ejercer el cargo a nivel profesional.

De esta manera, Universidad de Chile descarta cualquier participación de Fernando Gago dentro de lo pronto. Tampoco se conoce cuánto tiempo tardará su recuperación.

Fabricio Coloccini sustituirá a Fernando Gago. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Fabricio Coloccini dirigirá a Universidad de Chile

Cabe consignar que el director técnico interino de la escuadra laica estuvo al mando de la Selección de Venezuela sub-20 entre 2022 y 2023. Registró 14 partidos: cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas.

En tal lapso, dejó fuera a Chile en la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano de Colombia en 2023. Sin embargo, en el hexagonal final no alcanzó boletos para el Mundial de la categoría: quedó quinto.