JC Guarello asegura que este jugador está en la mira de Fernando Gago y la U: “Está gordo y desmotivado”

El conductor de La Hora de King Kong asegura que en el corazón de la U tienen en la mira a un jugador que no está en su mejor nivel.

Universidad de Chile sacó la tarea adelante el sábado pasado ante Deportes Concepción con muchas dificultades, donde Eduardo Vargas fue el único jugador que brilló con luces propias en el Estadio Nacional.

Uno que entró desde el banco, pero no pudo desequilibrar fue Lucas Assadi, quien no ha podido repetir lo hecho el segundo semestre del año pasado donde parecía que encontraban el rumbo en su carrera.

“Lo de Assadi es preocupante. Él está desmotivado. Voy a decir algo que me dijo… está gordo, está fuera de forma. Eso es lo que se dice en Universidad de Chile”, reveló Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong.

Assadi no logra desequilibrar en la U. | Foto: Photosport

En esa línea, el comunicador asegura que “Como juega, porque hizo una buena y 7 malas; perdió pelotas, lo puteó Calderón. El prospecto más caro del fútbol chileno en valor papel, ayer era el jugador más caro, hoy ni cerca”

“No es ni titular en esta U que no es la de Sampaoli, o Russo jugando semifinales, Lulo Socías bicampeón o César Vaccia. No, en esta U de Gago que dificultosamente le gana al colista, Assadi no es titular”, sumó.

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En el cierre, Guarello deja una dura advertencia: “O cambia o lo vamos a tener en uno de provincia en un año más y en tres años más va a estar en el ascenso. Pero esta actitud de Assadi es la misma que tuvo en el Sudamericano Sub 20 hace un par de años”.

En síntesis

Eduardo Vargas fue el único jugador que brilló en el triunfo ante Deportes Concepción.

El periodista Juan Cristóbal Guarello criticó el estado físico y la desmotivación de Lucas Assadi.

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