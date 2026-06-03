¡Bombazo! Ex U que debutó con Jorge Sampaoli entra en el radar azul: “Recibió un llamado tentativo”

La periodista Rocío Ayala reveló en Los Tenores de ADN Deportes que ya existen sondeos por un ex Universidad de Chile.

Universidad de Chile comienza a proyectar sus próximos movimientos en el mercado de fichajes, en un escenario donde el plantel laico podría sufrir algunas modificaciones importantes de cara al segundo semestre.

Uno de los factores que incide en esta planificación es la posible salida de Franco Calderón, situación que obliga a la dirigencia azul y al técnico Fernando Gago a evaluar alternativas en la zona defensiva.

En ese contexto, el Romántico Viajero ya ha comenzado a mirar opciones tanto en el mercado chileno como internacional, incluyendo jugadores con pasado en la U, tal es el caso de Igor Lichnovsky, defensor de 32 años que actualmente milita en el Karagümrük de Turquía.

Lichnovsky actualmente trabaja junto a La Roja en la preparación del amistoso ante Portugal | FOTO: Joshua Devenie / www.photosport.cl

Igor Lichnovsky estaría en la mira de la U

Fue la periodista Rocío Ayala quien, en el programa Los Tenores de ADN Deportes, detalló el movimiento que comienza a tomar forma en el entorno azul.

“Estuve verificando y ya se iniciaron los sondeos. Quizás no se da para este mercado, sino que para los 100 años”, declaró la reportera sobre el seleccionado chileno.

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En la misma línea, Ayala agregó que “están viendo si está en condiciones de volver, si tiene ganas de estar otra vez en la liga”.

Cabe recordar que Lichnovsky tiene contrato hasta el 30 de diciembre de 2027 con el elenco de la Superliga de Turquia y es titular en su actual club, lo que también influye en la complejidad de una eventual operación.

“Recibió un llamado tentativo (…) Estuvo el tanteo para ver si se abren los caminos para una vuelta o se espera un poco más”, sentenció la comunicadora.

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En resumen…