Valentín “Taty” Castellanos recuerda su paso por U. de Chile y revela por qué se fue: “Por mí me quedaba ahí”

El delantero argentino recordó su paso por Universidad de Chile en sus inicios antes de iniciar un camino que lo llevó a consolidarse en el fútbol internacional.

Universidad de Chile ha tenido a lo largo de los años una diversa gama de jugadores que, tras salir del club, terminaron destacando en sus respectivos equipos y uno de esos casos es el del delantero argentino Valentín “Taty” Castellanos.

El atacante de 27 años estuvo en el Centro Deportivo Azul (CDA) en sus primeros años como futbolista profesional y alcanzó a debutar con la camiseta del Romántico Viajero bajo la conducción de Ángel Guillermo Hoyos: fue en una derrota ante Corinthians en el Neo Química Arena por Copa Sudamericana.

Sin embargo, el oriundo de Mendoza no volvió a sumar minutos con la camiseta del “León”, para luego partir a Montevideo City Torque y comenzar un camino que lo llevaría a crecer en el fútbol internacional, pasando por New York City FC, Girona de España y Lazio de Italia.

Castellanos jugó tan solo 15 minutos en Universidad de Chile | FOTO: Archivo

Castellanos rompe el silencio sobre su paso por la U

Ahora, el futbolista que fue descubierto por Diego Rivarola repasó con el creador de contenido trasandino Sebastián Jaleh su etapa en el “Chuncho”, destacando cómo aquella experiencia en Uruguay influyó en su crecimiento.

“Eso fue algo muy loco, pero al contrario eso fue lo que a mí me hizo poder crecer como jugador, porque yo en ese momento no jugaba en la U. de Chile”, comenzó recordando.

Publicidad

El nacido el 3 de octubre de 1998 explicó que su salida estuvo marcada por la falta de continuidad, pese a haber tenido sus primeros pasos en el club universitario.

“Debuto en las juveniles, me va bien y ahora como ya podía jugar, me hacen ir al banco, pero nunca debuté en el fútbol chileno. Al otro año ya me suben al primer equipo. Me llevan a un partido de Sudamericana y en Sudamericana debuto y jugué 20 minutos. En junio se abre el mercado, yo en ese momento no tenía minutos, la U estaba bien, salió campeón, jugaban bien y todo, y yo decido que me quiero ir. Por mí me quedaba ahí, pero yo no jugaba”, relató.

Fue entonces cuando apareció una oportunidad del Torque, elenco que en ese momento militaba en la Segunda División de Uruguay. “Me llama un dirigente y me contó del proyecto. Me dice: ‘¿Te querés venir? Te vamos a pagar, te damos departamento, jugás estos seis meses y subimos a Primera y te quedás’. Yo me volví loco. Yo decía: con que me pagaran ya estaba feliz. Dije: sí, me quiero ir mañana”, sentenció.

Publicidad

¿El resto de la historia? Castellanos terminó abriéndose camino hacia su consolidación en el fútbol internacional.

En resumen…