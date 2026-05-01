Universidad de Chile pone el foco en lo que será su próximo partido en el fútbol chileno en donde los dirigidos por Fernando Gago se verán las caras ante Deportes La Serena por la cuarta jornada de la fase de grupos en la Copa de la Liga.

Previo a este duelo, el ex futbolista Carlos Villanueva tomó la palabra en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports para hablar del presente azul, en donde siente que el equipo de Fernando Gago en su duelo pasado ante la UC, marcó diferencia en el ritmo e intensidad.

“Se notaba que Universidad de Chile estuvo en otra intensidad y ritmo, esa es virtud de Gago, de ser muy justo con los rendimientos que él ve fin de semana a fin de semana”, partió señalando Villanueva.

Agregando a esto, el hoy panelista puntualizó en lo que ha sido la justicia del DT de la U en base a los rendimientos de los jugadores, en la que indicó que Lucas Assadi tuvo la oportunidad de ser titular y al no aprovechar esta chance, Ignacio Vásquez le arrebató el lugar y hoy el ‘Nacho’ apunta a ser el titular en aquel puesto.

Villanueva le pone tarea a Assadi en la U | Foto: Photosport

“El caso de Assadi por ejemplo, él tuvo la oportunidad de dos veces comenzar como titular, no lo hizo como Gago esperaba, Vásquez hoy está mejor que Assadi y lo demostró”, declara.

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Concluyendo, Villanueva le pone un importante trabajo a Lucas Assadi dentro de la Universidad de Chile, en la que señala que ahora el 10 de la U deberá mostrarse en un mejor nivel en los entrenamientos y cuando le toque jugar para poder recuperar la titularidad en el equipo de Gago.

“Assadi ahora, lamentablemente va ser suplente y tiene que ganarse el puesto día a día, en el entrenamiento o cuando entre los minutos que tenga que entrar y marcar la diferencia para ganarse el puesto”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile enfrentará a Deportes La Serena por la cuarta jornada de la Copa.

enfrentará a Deportes La Serena por la cuarta jornada de la Copa. El entrenador Fernando Gago decidió otorgar la titularidad a Ignacio Vásquez sobre Lucas Assadi.

decidió otorgar la titularidad a sobre Lucas Assadi. El ex futbolista Carlos Villanueva analizó el ritmo e intensidad del equipo de Gago.