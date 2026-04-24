La antesala de una nueva versión del Clásico Universitario se vio sacudida por las declaraciones de Jorge Aravena, quien aseguró en Redgol que Universidad Católica posee una grandeza superior a la de Universidad de Chile.

La respuesta no tardó en llegar desde la trinchera mediática: el periodista Romai Ugarte conversó con BOLAVIP y desestimó tajantemente los argumentos del Mortero, calificando su postura como una maniobra para buscar atención en el club que lo vio brillar.

Para Ugarte, el trasfondo de las palabras de Aravena no es más que un síntoma de su compleja relación con la dirigencia cruzada. “Yo entiendo que Jorge debe estar un poco dolido con la Católica porque muchas veces no es tomado en cuenta”, disparó el periodista, sugiriendo que el ídolo precordillerano aprovecha los partidos de alta convocatoria para instalar temas que le den visibilidad.

Al entrar en el análisis técnico de la grandeza, Ugarte fue lapidario respecto al factor del estadio propio, un argumento recurrente en la precordillera. “Es imposible que Católica sea un equipo más grande que la Universidad de Chile. Yo creo que Católica teniendo dos estadios no es más grande que la U”, sentenció, argumentando que existe una “cuestión de piel” y de convocatoria que el cemento no puede comprar.

Romai Ugarte le responde a Jorge Aravena.

El periodista profundizó en la diferencia de asistencia, comparando la realidad de ambos clubes con una visión mordaz. “Católica tiene un estadio de 23 mil personas porque no va más gente, eso es así”, afirmó Ugarte, contrastando que si la U lograra construir su propio recinto, “no podría tener un estadio de menos de 50 mil personas”, marcando una brecha que considera insalvable entre ambas instituciones.

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Otro de los puntos “incendiarios” de la charla fue la comparación entre los referentes históricos de cada equipo. Ugarte cuestionó el arraigo de los ídolos de la UC en comparación con el sentido de pertenencia azul. “Yo nunca he escuchado a un jugador que diga ‘yo quisiera vestir los colores de Universidad Católica’, nunca jamás”, aseguró, citando los regresos de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz como ejemplos de amor incondicional que no ve en San Carlos de Apoquindo.

En cuanto al palmarés, la crítica apuntó directo a la vitrina internacional, donde la U luce la Copa Sudamericana 2011. Ugarte recordó que los “Cruzados” nunca han podido celebrar fuera de las fronteras nacionales. “Hay una cuestión de títulos también, de logros internacionales que Católica nunca ha tenido la oportunidad de dar una vuelta”, recalcó, sumando este factor como un pilar fundamental de la superioridad laica.

El K.O de Romai: El aporte a la selección chilena

Incluso en la historia de la Selección Chilena, Ugarte encontró argumentos para su defensa de la U, recordando el tercer lugar en el Mundial de 1962. “El mayor logro de Chile en un Mundial es el tercer lugar del 62 y la mayoría eran jugadores de la Universidad de Chile”, subrayó, vinculando el éxito histórico de “La Roja” directamente con la formación y el aporte del cuadro universitario azul.

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Finalmente, el comunicador cerró su intervención minimizando la discusión y comparándola con otros clubes que poseen infraestructura. “Todos tienen estadio: Palestino tiene estadio, Unión Española tiene estadio y no son más grandes que la U”, concluyó Ugarte, cerrando la puerta a lo que él define como una “polémica ficticia”. Con estas declaraciones, el ambiente para el duelo del sábado queda más que caldeado.