Romai Ugarte confiesa cuál es el club chileno del que es hincha: sorprendió con su respuesta

En Chile, las opiniones de los periodistas deportivos suelen generar debate entre los hinchas, especialmente cuando se trata de análisis o comentarios sobre los distintos clubes.

Una de las curiosidades que más interés despierta entre los seguidores del balompié nacional es conocer las afinidades o preferencias de los comunicadores con los equipos del fútbol chileno.

En ese marco aparece Romai Ugarte, quien volvió a ser tema de conversación tras referirse a su vínculo con un club del nuestro país.

Su declaración reabrió el debate sobre las preferencias de los periodistas deportivos | FOTO: Captura

Romai Ugarte se declara hincha de Universidad de Chile

Fue en el canal de YouTube Con Camiseta, donde un usuario le consultó directamente al comunicador por el chat si era hincha de Universidad de Chile.

¿Su respuesta? Sin dudarlo, el histriónico periodista expresó de manera clara: “Sí, soy de la U”.

Es así como este tema que suele generar curiosidad entre los fanáticos del deporte rey y que cada cierto tiempo vuelve a instalarse en la discusión pública.

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En resumen…