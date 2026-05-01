En las últimas horas una importante noticia se ha dado a conocer en el mundo de la Universidad Católica y trata de lo que podría ser la posible partida del volante Matías Palavecino a mitad de temporada, debido a una posible oferta que podría llegar al jugador desde el fútbol mexicano.

Sobre esto, un referente de la ‘Franja’ como lo es Jorge Aravena dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que es esta situación, en la que apunta que el DT de la UC, Daniel Garnero tampoco tendría muy considerado al ex Coquimbo Unido.

“Evidentemente la opinión del entrenador es la más importante, es uno el que hace la alineación y si él está diciendo que lo transfieran, es porque tiene claro que no lo va a ocupar”, parte señalando Aravena.

Siguiendo en esa línea, el ‘Mortero’ raya la cancha claramente a jugadores como Matías Palavecino, en la que indica que los jugadores extranjeros deben rendir de forma rápida en un club o sino, tienen que partir a otro destino.

Palavecino no la pasa bien en la UC | Foto: Photosport

“Un jugador extranjero no es que vengan a ver si pueden, tienen que venir y rendir, sino para su casa nomás. Definitivamente no se la pudo, ¿Para qué darle más vuelta?“, declaró.

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Finalizando, Aravena indica que los jugadores que ocupan cupo de extranjero en el fútbol chileno tienen que mostrar un buen nivel futbolístico desde un primer minuto y de ser lo contrario, rápidamente comenzarán a ser cuestionados, situación que vive hoy Palavecino en la UC.

“Si alguien viene de afuera tiene que rendir inmediatamente, acá en Chile han llegado jugadores que llevan 3-4 años y dicen que ‘están en período de adaptación’ y no, el jugador que viene de afuera, tiene que marcar diferencia inmediatamente, sino para su casa nomás”, cerró.

En Síntesis

Matías Palavecino podría salir de Universidad Católica a mitad de temporada hacia el fútbol mexicano.

podría salir de a mitad de temporada hacia el fútbol mexicano. El referente Jorge Aravena afirmó que el técnico Daniel Garnero no considerará al volante extranjero.

afirmó que el técnico no considerará al volante extranjero. Jorge Aravena cuestionó el rendimiento del exjugador de Coquimbo Unido por no marcar diferencias inmediatas.