El período de Michael Clark en Universidad de Chile llegó a su fin. Luego de la serie de rumores sobre su futuro, el ingeniero le dijo adiós a la institución estudiantil a través de una carta oficial.

Mediante las plataformas sociales del conjunto universitario, el aludido ratificó su salida desde la concesionaria que presidía. Tras cinco años en el puesto, buscará un nuevo rumbo de aquí en más.

Según detalló, confía plenamente en sus sucesores y la gente que trabajará en la cúpula de Azul Azul. Este 28 de abril habrá Junta de Accionistas para determinar al directorio entrante.

“Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A“, lanzó.

Luego, agregó: “En la despedida quiero decirles que nada en la U es fácil, todo cuesta. Y puede que sea eso mismo lo que hace que todo lo bueno se disfrute aún más y sea más lindo“.

Michael Clark le dijo adiós a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Michael Clark sale de Universidad de Chile

Durante su estadía en el sillón presidencial, el empresario no logró cosechar títulos de Primera División. Exclusivamente, celebró que el plantel profesional alzó el trofeo de la Copa Chile 2024.

¿Cuál será su siguiente paso? Cabe consignar que la CMF lo sancionó con la inhabilidad como director o ejecutivo por cinco años. A su vez, recibió una multa por 65.000 UF (cercano a 2.500 millones CLP).

En resumen:

Michael Clark renunció a la presidencia de Azul Azul tras cinco años de gestión.

renunció a la presidencia de tras cinco años de gestión. La CMF sancionó al expresidente con 65.000 UF y cinco años de inhabilidad directiva.

sancionó al expresidente con y cinco años de inhabilidad directiva. El 28 de abril se realizará una junta de accionistas para elegir al nuevo directorio.