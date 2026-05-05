Universidad de Chile se acerca al mercado de fichajes y por ello Claudio Borghi le dejó un potente mensaje a la cúpula estudiantil. ¿Qué pasó? Advirtió sobre una posible salida en el corto plazo.

En los micrófonos de TNT Sports, el comentarista deportivo se refirió al caso Lucas Assadi. La promesa de 22 años concluye su vínculo al finalizar la temporada y aún no ha renovado.

Por ende, de no ser transferido en la siguiente ventana, puede abandonar la institución en condición de jugador libre. Eso fue alarmado por el retirado futbolista y actual panelista de TV.

“Yo quiero comentar una cosa: (Lucas) Assadi termina contrato a final de año. ¿Lo venden antes? Si lo siguen dejando en la banca lo van a perder“, comenzó señalando el recordado mediocampista.

“Él no quiere un contrato nuevo (…) No quiero ser pájaro de mal agüero. Los jóvenes tienen peak de rendimiento y luego lo bajan. Lo que preocupa ahora es que pueda pasar con Ignacio Vásquez y Agustín Arce“, agregó.

El futuro de Lucas Assadi en Universidad de Chile es un misterio. (Imagen: Photosport)

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La situación de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el oriundo de Puente Alto ha disputado una totalidad de 10 enfrentamientos con la camiseta azul. En ellos, no ha logrado anotar, pero aportó con dos asistencias.

Su futuro genera incertidumbre en Universidad de Chile, que en el último libro de pases rechazó más de cinco ofertas por sus servicios. La más bullada fue la de Atlético Mineiro: el elenco brasileño recibió un duro portazo.

En resumen:

Claudio Borghi advirtió que la U va a perder a Lucas Assadi por su suplencia.

advirtió que la va a perder a por su suplencia. El contrato de Lucas Assadi finaliza este año y aún no existe una renovación vigente .

finaliza este año y aún no existe una . El volante suma 10 partidos y dos asistencias durante el desarrollo de la presente campaña.