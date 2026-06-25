Coke Hevia pide la salida de esta figura de Universidad de Chile: “Hagan la pérdida, chao”

El periodista abordó el caso Lucas Assadi. Para él, Azul Azul debe desprenderse de su querida promesa.

Universidad de Chile comenzó su participación en el mercado de fichajes. En este período, el conjunto estudiantil deberá inclinarse por algunas salidas, por lo que recibió un potente consejo de Jorge “Coke” Hevia.

En los micrófonos de Radio Pauta, el periodista llamó al elenco universitario a dejar partir a Lucas Assadi. Para él, su época en el club que lo formó ya pasó: hay que dar vuelta la página.

Si bien no desconoció sus cualidades, hay algo que le hace ruido en la cabeza. ¿Qué cosa? Han pasado diversos entrenadores por la institución y ninguno lo ha utilizado continuamente como titular.

“La U tiene que venderlo. Tiene que hacer la pérdida, ya no lo recuperaste. Jugó tres meses, chao. No, chao nomás“, señaló en prima instancia sobre el canterano de Universidad de Chile.

En la misma línea sobre el oriundo de Puente Alto, el comunicador agregó: “Técnicos totalmente distintos, ¿y todos coinciden en lo mismo? Listo, hagan la pérdida, chao nomás“.

Coke Hevia le pidió a Universidad de Chile vender a Lucas Assadi. (Imagen: Photosport)

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Coke Hevia advierte a Universidad de Chile

Finalmente, el panelista abordó el cierre de campaña de la escuadra liderada por Fernando Gago. Habrá que seguir minuciosamente su accionar en la ventana de transferencias.

“No se puede analizar a la U. Es esperar el mercado de pases y seguir evaluando, porque uno ve muy bajas a ciertas individuales y agregále que les dejaron destruidos el equipo físicamente. No paran de desgarrarse“, expresó.