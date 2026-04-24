Cristián Caamaño apuesta por este jugador en la U para el clásico ante la UC: “Le gana a Poblete”

Universidad de Chile ya prepara lo que será todo para su próximo desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se deberán enfrentar a la Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Para lo que será este duelo, el periodista Cristián Caamaño tomó la palabra en el programa ‘Balong Noche’ y se refirió a lo que puede ser la presencia de Charles Aránguiz desde el primer minuto en este partido, en la que dejó su sensación.

“Si no estuviese (Lucas) Barrera o si (Agustín) Arce no hubiese tenido ese buen rendimiento, evidentemente la obligación de (Charles) Aránguiz a lo mejor sería mayor para jugar, pero si hay una zona donde Gago descansa o está tranquilo, es ahí”, parte señalando Caamaño.

En esa línea, el comunicador hace su gran apuesta dentro del onceno inicial de la Universidad de Chile, en la que le daría un importante voto de confianza a Lucas Barrera para ser titular.

Caamaño apuesta por Barrera en la U | Foto: Photosport

“Yo juego con Barrera, porque Católica no pone un volante en esa zona, pone más recuperación, independientemente si es Jimmy Martínez o Fernando Zuqui, que ahí está la duda, pero Palavecino no será un enganche natural y se tirará a los costados”, declara.

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Concluyendo, Caamaño declara que Lucas Barrera puede ser un jugador importante para la primera salida dentro de la U y que aquel rol lo cumple mucho mejor que Israel Poblete, por lo que por aquello apuesta por su titularidad en el clásico.

“La U va a necesitar una buena primera salida y en eso creo que Barrera le gana a Poblete, Poblete es más importante en la segunda línea del medio campo, más que en la primera línea, que queda remarcado ante Everton”, cerró.

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