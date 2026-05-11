Cristián Caamaño apunta sin asco tras caída de Universidad de Chile ante La Calera: “No se vieron bien”

El periodista nacional analiza la caída de la U ante Unión La Calera y apunta a varios rendimientos que estuvieron bajo lo esperado.

Universidad de Chile hizo uno de sus peores partidos en lo que va de la temporada 2026 y cayó por la cuenta mínima en su visita a La Calera, resultado que deja a los azules al borde de la eliminación en la Copa de la Liga.

Uno que no escatimó en críticas tras la probable eliminación del Romántico Viajero en el nuevo torneo del fútbol chileno fue Cristián Caamaño, destaco periodista quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura se lanzó con todo.

“Se encontró con un rival que jugó mejor, sobre todo en el primer tiempo. La U, en esta fase de construcción, no va a ganar todos los partidos, pero también le faltaron respuestas”, comenzó analizando el comunicador.

La U al borde de la eliminación en Copa de la Liga. | Foto: Photosport

Acto seguido, Caamaño dispara: “Queríamos ver cómo respondían los chicos en desventaja y no se vieron bien. No tuvo esa fluidez, no fue el mismo equipo intenso, no generó ocasiones de gol y a partir de ahí es preocupante porque es prácticamente el segundo objetivo que la U deja partir”.

“Segundo fracaso de la U este año porque era un grupo absolutamente abordable”, remató diciendo sobre las chances reales que tiene Universidad de Chile de acceder a las semifinales de la Copa de la Liga.

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Cabe mencionar que el Grupo D lo comanda Audax Italiano y Unión La Calera con 10 puntos, seguidos de la U con 7 y Deportes La Serena con 1. La U necesita vender a Audax en la última jornada y que los eliminados papayeros derroten a los caleranos para avanzar.

En síntesis

Universidad de Chile perdió 1-0 ante La Calera y quedó al borde de la eliminación.

Cristián Caamaño calificó como fracaso el desempeño del equipo azul en la Copa de la Liga.

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