El periodista cuestionó duramente el rendimiento del equipo de Fernando Gago en su visita a Unión La Calera.

Universidad de Chile volvió a decepcionar y empató 2-2 contra Unión La Calera por la Liga de Primera. Un resultado que aleja a la escuadra azul del título y que provocó la reacción de Cristián Caamaño.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista barrió el piso con tres jugadores del conjunto estudiantil. Para él, no están a la altura de lo que representa la institución.

¿A quiénes mencionó? Lucas Assadi, Javier Altamirano y Franco Calderón. Todos los aludidos participaron en el encuentro ante el elenco cementero y tuvieron pobres rendimientos.

“Hay una diferencia entre los que están dentro y los que están fuera. Los que están dentro anticipan que son los mismos y el resto, los que están afuera y se sentaron con un cojín de oro“, lanzó.

“(Javier) Altamirano, (Lucas) Assadi, (Lucas) Romero y (Franco) Calderón, que se siente suplente y que juega porque está lesionado Matías Zaldivia, evidentemente bajaron su nivel. Son futbolistas del montón“, agregó.

Universidad de Chile decepcionó a Cristián Caamaño. (Imagen: Photosport)

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Cristián Caamaño estalla en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, la voz radial ahondó en sus cuestionamientos hacia los profesionales indicados. Es que para él, no han respondido a la confianza que se les ha depositado.

“Este plantel parece que ganó un tricampeonato y no ha ganado absolutamente nada. Pareciera que es el fin del ciclo de muchos jugadores y no han ganado nada: Lucas Assadi, Javier Altamirano, Franco Calderón“, cerró.

En resumen:

El periodista Cristián Caamaño criticó duramente el rendimiento de tres jugadores de Universidad de Chile.

criticó duramente el rendimiento de tres jugadores de Universidad de Chile. El Club Universidad de Chile empató 2-2 ante Unión La Calera por la Liga de Primera.

empató 2-2 ante Unión La Calera por la Liga de Primera. Los futbolistas Lucas Assadi, Javier Altamirano y Franco Calderón fueron cuestionados por su bajo nivel.