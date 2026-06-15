Universidad de Chile volvió a decepcionar y empató 2-2 contra Unión La Calera por la Liga de Primera. Un resultado que aleja a la escuadra azul del título y que provocó la reacción de Cristián Caamaño.
En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista barrió el piso con tres jugadores del conjunto estudiantil. Para él, no están a la altura de lo que representa la institución.
¿A quiénes mencionó? Lucas Assadi, Javier Altamirano y Franco Calderón. Todos los aludidos participaron en el encuentro ante el elenco cementero y tuvieron pobres rendimientos.
“Hay una diferencia entre los que están dentro y los que están fuera. Los que están dentro anticipan que son los mismos y el resto, los que están afuera y se sentaron con un cojín de oro“, lanzó.
“(Javier) Altamirano, (Lucas) Assadi, (Lucas) Romero y (Franco) Calderón, que se siente suplente y que juega porque está lesionado Matías Zaldivia, evidentemente bajaron su nivel. Son futbolistas del montón“, agregó.
Universidad de Chile decepcionó a Cristián Caamaño. (Imagen: Photosport)
Cristián Caamaño estalla en Universidad de Chile
Sobre la misma línea, la voz radial ahondó en sus cuestionamientos hacia los profesionales indicados. Es que para él, no han respondido a la confianza que se les ha depositado.
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“Este plantel parece que ganó un tricampeonato y no ha ganado absolutamente nada. Pareciera que es el fin del ciclo de muchos jugadores y no han ganado nada: Lucas Assadi, Javier Altamirano, Franco Calderón“, cerró.
En resumen:
- El periodista Cristián Caamaño criticó duramente el rendimiento de tres jugadores de Universidad de Chile.
- El Club Universidad de Chile empató 2-2 ante Unión La Calera por la Liga de Primera.
- Los futbolistas Lucas Assadi, Javier Altamirano y Franco Calderón fueron cuestionados por su bajo nivel.