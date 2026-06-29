El comunicador se refirió a las constantes ausencias de Lucas Assadi en Universidad de Chile e hizo hincapié en su mentalidad.

Universidad de Chile tiene las alarmas encendidas por Lucas Assadi. El crack de 22 años no está siendo considerado, lo que genera sospechas sobre su futuro: Romai Ugarte abordó su situación.

En los micrófonos de BOLAVIP Chile, el periodista se refirió a la promesa estudiantil. Para él, su problema es psicológico: tiene talento de sobra para brillar en la cancha.

Cabe consignar que por cuarto encuentro consecutivo, el seleccionado nacional quedó fuera de las convocatorias. Una pesadilla que preocupa a los hinchas universitarios.

Y es más, despertó las críticas entre otros fanáticos por la imagen que dejó en el triunfo 2-0 sobre Unión San Felipe. Se le exhibió sin mucha cara de ánimo en las graderías del Estadio Nacional.

“No es malo, tiene mala la cabeza. O sea, porque no juega debe tener algo en su cabeza que no lo hace entrenar, o su represententante le debe decir que lo va a sacar y se va a ir“, lanzó.

Lucas Assadi genera dudas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Le baja el perfil a Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador menospreció la participación laica en la fase de grupos de Copa Chile. Bajo su visión, es un certamen de menor importancia para esta temporada.

“Son entrenamientos en los que va la gente y aprovecha su abono. El técnico sacará conclusiones de lo que está haciendo, sigue probando. Es para entrenerse nomás”, concluyó.