Universidad de Chile consiguió una importante victoria este pasado fin de semana dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ lograron vencer por la cuenta mínima a la Universidad Católica en la edición 202° del Clásico Universitario.

Los dirigidos por Fernando Gago sumaron tres puntos importantes en el torneo nacional, el que los deja prendidos en la lucha por el título, el cuál es uno de los grandes objetivos del equipo para este 2026.

Tras lo que fue este partido, el defensor Marcelo Morales conversó con TNT Sports y desmenuzó lo que dejó esta victoria de la U, en el que mostró toda su felicidad por este triunfo en el clásico.

“Un partido difícil, pero lo sacamos adelante. Feliz, siempre ganar un clásico es especial, así que feliz sumar de a tres y nos metemos de lleno en la lucha por el título”, declaró Morales.

Morales se ilusiona con el triunfo de la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Morales indicó que buscaron abstraerse de lo que fue el arbitraje, que generaba polémica en las semanas anteriores y se enfocaron solo en lo futbolístico, en donde fueron superiores a su rival.

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“No intentamos en concentrarnos en eso (arbitraje), nos enfocamos en nosotros en jugar y dio frutos, hicimos un partido del primer minuto al minuto 100 bastante bueno, así que felices”, concluyó.

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