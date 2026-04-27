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Copa de la Liga

El choque entre La Serena y Universidad de Chile por Copa de la Liga ¡no será transmitido por TV!

Desde TNT Sports confirmaron que el choque entre papayeros y azules no será televisado ni por señal básica ni premium.

Deportes La Serena y la U no será transmitido por TV.
© PhotosportDeportes La Serena y la U no será transmitido por TV.

Un verdadero baldazo de agua fría recibieron los hinchas de Universidad de Chile luego que la señal oficial de TNT Sports confirmara que el partido entre los azules y Deportes La Serena por la 4° fecha de la Copa de la Liga no será transmitido por televisión.

Desde la estación televisiva confirmaron que el duelo entre universitarios y papayeros no será transmitido en TV por ninguna de las señales de TNT Sports: ni básico ni premium.

¿Entonces quién transmitirá Universidad de Chile vs. Deportes La Serena? El choque válido por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga solo podrá verse en streaming por HBO MAX.

De acuerdo a declaraciones recogidas por RedGol, desde TNT Sports señalaron que la decisión está “marcando un nuevo paso en la evolución del consumo deportivo en el país”.

TNT Sports anunció que La Serena vs. U. de Chile será transmitido por HBO MAX.

TNT Sports anunció que La Serena vs. U. de Chile será transmitido por HBO MAX.

Cuándo y a qué hora juega La Serena vs. Universidad de Chile

El choque entre Deportes La Serena y Universidad de Chile se jugará el próximo sábado 2 de mayo desde las 15:00 horas en el estadio La Portada.

Así está la tabla de posiciones de la Copa de la Liga

Pos. Grupo A PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Colo Colo 321052+3 7
2 Coquimbo Unido 321042+2 7
3 Huachipato 301224-2 1
4 Deportes Concepción 301247-3 1
Pos. Grupo B PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Ñublense 321041+3 7
2 Universidad Católica 320153+2 6
3 Universidad de Concepción 310235-2 3
4 Cobresal 301236-3 1
Pos. Grupo C PJ G E P GF GC Dif Pts
1 O’Higgins 321063+3 7
2 Deportes Limache 312043+1 5
3 Everton 310245-1 3
4 Palestino 301236-3 1
Pos. Grupo D PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Audax Italiano 320154+1 6
2 Unión La Calera 320132+1 6
3 Universidad de Chile 311154+1 4
4 Deportes La Serena 301247-3 1
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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