Un verdadero baldazo de agua fría recibieron los hinchas de Universidad de Chile luego que la señal oficial de TNT Sports confirmara que el partido entre los azules y Deportes La Serena por la 4° fecha de la Copa de la Liga no será transmitido por televisión.

Desde la estación televisiva confirmaron que el duelo entre universitarios y papayeros no será transmitido en TV por ninguna de las señales de TNT Sports: ni básico ni premium.

¿Entonces quién transmitirá Universidad de Chile vs. Deportes La Serena? El choque válido por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga solo podrá verse en streaming por HBO MAX.

De acuerdo a declaraciones recogidas por RedGol, desde TNT Sports señalaron que la decisión está “marcando un nuevo paso en la evolución del consumo deportivo en el país”.

TNT Sports anunció que La Serena vs. U. de Chile será transmitido por HBO MAX.

Cuándo y a qué hora juega La Serena vs. Universidad de Chile

El choque entre Deportes La Serena y Universidad de Chile se jugará el próximo sábado 2 de mayo desde las 15:00 horas en el estadio La Portada.

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Así está la tabla de posiciones de la Copa de la Liga

Pos. Grupo A PJ G E P GF GC Dif Pts 1 Colo Colo 3 2 1 0 5 2 +3 7 2 Coquimbo Unido 3 2 1 0 4 2 +2 7 3 Huachipato 3 0 1 2 2 4 -2 1 4 Deportes Concepción 3 0 1 2 4 7 -3 1

Pos. Grupo B PJ G E P GF GC Dif Pts 1 Ñublense 3 2 1 0 4 1 +3 7 2 Universidad Católica 3 2 0 1 5 3 +2 6 3 Universidad de Concepción 3 1 0 2 3 5 -2 3 4 Cobresal 3 0 1 2 3 6 -3 1

Pos. Grupo C PJ G E P GF GC Dif Pts 1 O’Higgins 3 2 1 0 6 3 +3 7 2 Deportes Limache 3 1 2 0 4 3 +1 5 3 Everton 3 1 0 2 4 5 -1 3 4 Palestino 3 0 1 2 3 6 -3 1

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