¿Va por TNT Sports o HBO Max? Cómo y dónde ver a Deportes La Serena vs. Unión La Calera por la Copa de la Liga

El duelo entre Granates y Cementeros marcará el cierre del Grupo D de la Copa de la Liga y podría definir el futuro de la U en el certamen.

En el Estadio La Portada, Deportes La Serena y Unión La Calera animarán este domingo un duelo clave por la última fecha del Grupo D de la Copa de la Liga 2026, en un partido que también tendrá muy atentos a los hinchas de Universidad de Chile.

Y es que el Romántico Viajero no solo está obligado a derrotar a Audax Italiano, sino que además necesitan que los Papayeros derroten a a los Cementeros para poder avanzar a las semifinales del certamen.

¿Cómo llegan a este encuentro? La Serena viene de caer por 4 a 2 en su último partido a manos de Colo Colo por la Liga de Primera, mientras que La Calera llega tras igualar sin goles ante Universidad de Concepción.

Deportes La Serena vs. Unión La Calera: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre los papayeros y cementeros arrancará este domingo 7 de junio a las 12:30 de la tarde de Chile continental.

Deportes La Serena vs. Unión La Calera: ¿Quién transmite?

El encuentro será transmitido de manera exclusiva a través de HBO Max, por lo que no estará disponible en la señal lineal de TNT Sports Premium ni Básico.

Eso sí, los clientes que tengan contratado TNT Sports Premium mediante su operador de televisión podrán acceder al partido utilizando sus credenciales en la plataforma de streaming.