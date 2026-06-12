En medio de los rumores con la U: Nuevo director deportivo de Sevilla rompe el silencio sobre el futuro de Alexis Sánchez

Cuando los rumores lo vinculaban a la U, desde España rompieron el silencio y dejaron en claro cuál es la postura del Sevilla respecto a su futuro.

El futuro de Alexis Sánchez continúa siendo uno de los temas que más atención genera en el mercado de fichajes y en Chile este tema tampoco pasa desapercibido.

¿La razón? El delantero chileno ha sido vinculado durante las últimas semanas con un eventual arribo a Universidad de Chile, alimentando la ilusión de los hinchas azules de ver al “Niño Maravilla” por primera vez con esa camiseta.

El tocopillano atraviesa una etapa decisiva de su carrera. A sus 37 años, el máximo goleador histórico de la Selección Chilena finaliza su contrato con Sevilla el próximo 30 de junio de 2026, situación que ha abierto una serie de especulaciones respecto a cuál será su próximo destino.

En la última temporada, Sánchez Angel Martinez/Getty Images)

José Ignacio Navarro busca la continuidad de Alexis Sánchez

En ese escenario, desde España decidieron referirse públicamente al futuro del ex FC Barcelona y Arsenal. Fue el nuevo director deportivo del cuadro andaluz, José Ignacio Navarro, quien abordó las negociaciones con el entorno del jugador y dejó en claro cuál es la postura del club respecto a su continuidad.

“Estamos en conversaciones con su agente”, señaló el dirigente sevillista, confirmando que ya existen tratativas para intentar extender el vínculo del chileno.

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“La intención es llegar a un acuerdo”, agregó, evidenciando el interés del club por mantener en sus filas a uno de los futbolistas más experimentados del plantel.

Finalmente, Navarro explicó el enfoque de las negociaciones entre ambas partes. “Darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos y lo que Alexis y su entorno entienden que debe recibir”, sentenció.

De esta manera, mientras en el Centro Deportivo Azul (CDA) siguen atentos a cualquier novedad, en Sevilla no se resignan a perder al bicampeón de América.

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En resumen…