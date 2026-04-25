Universidad de Chile está sacando la tarea adelante en el Clásico Universitario frente a Universidad Católica en el Estadio Nacional. Con solitario gol de Lucero, el “Bulla” logra irse al descanso con la ventaja.

Corría el minuto 16′ cuando, tras un córner y un posterior cabezazo de Lucas Barrera, el exdelantero del archirrival del “Bulla” apareció para meter la punta del botín y meter el balón dentro del arco de Vicente Bernedo.

Sin embargo, el “Gato” no fue quien se robó todos los aplausos del público azul, sino que la gran figura del primer tiempo, para los hinchas, ha sido el canterano Ignacio Vásquez.

Los elogios al “Nacho” Vásquez en el primer tiempo ante la UC

“Nacho Vásquez desnudo en estos momentos”, o “qué primer tiempo de Nacho Vásquez y Arce”, aseguraron los internautas en X.



Otros fueron más osados y hasta lo compararon con Cristiano Ronaldo como se puede ver en este post:

El primer tiempo de Nacho Vásquez comtra las monjas #VamosLaU pic.twitter.com/e9oXCBh5Mk — ꧁𓅓Oⱬᥲɾᥙ㊝꧂ (@OzaruAzul) April 25, 2026

Lo cierto es que además, la fanaticada de Universidad de Chile pide su regreso a la titularidad, dado que Fernando Gago no le ha dado continuidad al joven y promisorio atacante azul.

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DATOS CLAVE

Ignacio Vásquez fue destacado por los hinchas como la gran figura del primer tiempo.

Los seguidores del club compararon el desempeño de Vásquez con el de Cristiano Ronaldo.

Los internautas en la red social X elogiaron conjuntamente el nivel de Vásquez y Arce.