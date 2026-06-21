Fabricio Coloccini respalda con todo a Juan Martín Lucero tras las críticas en la U: “Lo valoramos mucho”

Fabricio Coloccini remarcó que, más allá del gol, el delantero argentino cumple un rol importante en el funcionamiento de la U.

Universidad de Chile comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Chile 2026 tras derrotar con contundencia por 4-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional.

Pese al triunfo, Juan Martín Lucero estuvo en el centro de las opiniones de los hinchas azules durante el encuentro, principalmente por su falta de gol, aunque con participación activa en la generación de juego del Romántico Viajero.

El delantero argentino, de hecho, suma apenas dos goles en 17 partidos disputados en la temporada, cifra que ha quedado por debajo de las expectativas generadas desde su llegada al Centro Deportivo Azul (CDA).

Juan Martín Lucero está al debe en Universidad de Chile | FOTO: Andres Pina/Photosport

En la U defienden a Juan Martín Lucero

Sin embargo, el entrenador interino Fabricio Coloccini se refirió en conferencia de prensa al presente del atacante y salió a respaldarlo frente a las críticas, destacando su aporte más allá de la definición.

“Sabemos que los delanteros viven del gol, pero también es ayudar al equipo con otras cosas”, remarcó el exdefensor central.

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“Hoy dio una asistencia muy buena en el cuarto gol, hizo un gran partido y tuvo un gran despliegue físico, y eso nosotros lo valoramos mucho”, señaló.

En resumen…