Fabricio Coloccini reacciona al garrafal error de la U contra U. La Calera: “Habrá que…”

El entrenador interino de Universidad de Chile abordó las fallas defensivas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Universidad de Chile no pudo ante Unión La Calera y empató 3-3 por Copa Chile. A pesar de comenzar arriba en el marcador, el cuadro estudiantil tuvo que remar para conseguir un punto en calidad de visita.

Ante ello, Fabricio Coloccini fue consultado sobre los errores del conjunto azul, especialmente el que significó el 3-1 transitorio del rival: un pase atrás de Nicolás Fernández a Nicolás Ramírez fue aprovechado por Sebastián Sáez.

¿Qué respondió el DT interino? En los micrófonos de TNT Sports, le bajó el perfil a dichas fallas. Prefirió ver el vaso medio lleno tras sufrir en la cancha del Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

“Tuvimos algunos errores que pueden pasar, que se tendrán que corregir. Lo más importante y lo que destaco es la actitud del equipo, cómo revirtió la situación con dos goles de diferencia“, lanzó.

“Hay que destacar el trabajo que hicieron los chicos. Son cosas que pueden llegar a pasar, habrá que corregirlas. No hay que darles mucha importancia, se rescata un punto por cómo se había dado el partido”, agregó.

Fabricio Coloccini le bajó el perfil a los errores de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La deuda pendiente de Universidad de Chile

Finalmente, el estratega que ejerció en reemplazo de Fernando Gago (en recuperación tras problemas cardiovasculares) fue claro: el plantel tiene mucho camino por delante.

“Hay que enfocarnos en las cositas que hay que mejorar, estamos en búsqueda de esa identidad de juego“, concluyó.