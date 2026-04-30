Universidad de Chile se prepara para un nuevo enfrentamiento: visitar a Deportes La Serena en el norte. En la previa de dicho compromiso, Fernando Gago conversó con la prensa y explicó una ausencia en los últimos duelos.

¿A quién aludió? En la antesala del partido por la Copa de la Liga, el DT argentino se refirió al caso Lucas Romero. El mediocampista paraguayo ha perdido protagonismo en las últimas convocatorias.

Sin embargo, el estratega le bajó el perfil al asunto. Según dejó entrever, no está cortado ni mucho menos: tiene las mismas posibilidades que sus compañeros de plantel.

“Acá lo tenemos bien claro. Cada particular está en consideración de poder formar el equipo titular, de estar convocado”, comenzó señalando sobre el seleccionado internacional.

En dicha línea sobre la figura 23 años, agregó: “Independientemente de si un jugador queda fuera de una formación o de una concentración, no implica que no sea tenido en cuenta”.

Fernando Gago se refirió al caso Lucas Romero. (Imagen: Club Universidad de Chile)

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El recado de Fernando Gago en Universidad de Chile

Finalmente, el director técnico generalizó sobre el tema y reiteró: para estar en cada citación hay que jugarse la vida y sobresalir. No tiene preferidos ni enemigos en el camarín.

“Necesito de todos y ese es el mensaje que le dejé muy claro a los futbolistas a partir del primer día que llegué“, cerró.

En síntesis:

El DT Fernando Gago confirmó que el volante Lucas Romero sigue siendo considerado para jugar.

confirmó que el volante sigue siendo considerado para jugar. El mediocampista paraguayo Lucas Romero tiene 23 años y perdió protagonismo en las convocatorias.

tiene y perdió protagonismo en las convocatorias. Universidad de Chile visitará a Deportes La Serena tras la conferencia de su entrenador argentino.