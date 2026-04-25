Universidad de Chile celebró en grande tras imponerse por 1-0 a Universidad Católica en la edición 202 del Clásico Universitario, disputado en el Estadio Nacional.

El único tanto del compromiso llegó tras una jugada a balón detenido: un córner que encontró el cabezazo de Lucas Barrera y, ante las dudas defensivas de la UC, apareció Juan Martín Lucero para empujar el balón y vencer a Vicente Bernedo.

Juan Martín Lucero anotó el único tanto de los Azules en el Clásico Universitario (Foto: Photosport)

El “Bulla” supo administrar la ventaja durante el resto del encuentro, siendo Ignacio Vásquez una de las grandes figuras del compromiso en Ñuñoa.

Con este resultado, la U se instala en el sexto lugar de la tabla con 17 puntos, quedando bien aspectada en la lucha por meterse en la parte alta del torneo.

Gago valora el triunfo y el rendimiento de su equipo

Tras el partido, el técnico azul Fernando Gago destacó el trabajo colectivo y la respuesta de sus dirigidos ante los micrófonos de TNT Sports.

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“Creíamos que era el mejor once que podíamos poner. Los chicos entrenaron muy bien en la semana y quedó demostrado el día de hoy”, señaló de entrada destacando el trabajo de Arce y de Vásquez en la cancha.

El DT también valoró la capacidad del equipo para manejar el trámite: “Había un momento donde teníamos que cerrar el partido, va a haber mucha faceta de juego y esa faceta de juego había que entenderla y lo entendimos y el resultado fue muy bueno”.

Además, remarcó la importancia de quedarse con el clásico ante la UC: “Siempre es muy importante ganar un Clásico, ojalá que nos dé la tranquilidad y la ambición de querer seguir, pero esto es partido a partido y tenemos que enfocarnos en el próximo”.

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Finalmente, tuvo palabras para el autor del gol: “Obviamente nosotros necesitamos a Juan Martín (Lucero) y a todos los jugadores por igual e hicieron un esfuerzo extraordinario. Me pone muy contento por él”.

DATOS CLAVE

Juan Martín Lucero marcó el gol de la victoria de Universidad de Chile ante la UC.

El equipo dirigido por Fernando Gago alcanzó el sexto lugar con 17 puntos en total.

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