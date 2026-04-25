Universidad de Chile celebró en grande tras imponerse por 1-0 a Universidad Católica en la edición 202 del Clásico Universitario, disputado en el Estadio Nacional.
El único tanto del compromiso llegó tras una jugada a balón detenido: un córner que encontró el cabezazo de Lucas Barrera y, ante las dudas defensivas de la UC, apareció Juan Martín Lucero para empujar el balón y vencer a Vicente Bernedo.
Juan Martín Lucero anotó el único tanto de los Azules en el Clásico Universitario (Foto: Photosport)
El “Bulla” supo administrar la ventaja durante el resto del encuentro, siendo Ignacio Vásquez una de las grandes figuras del compromiso en Ñuñoa.
Con este resultado, la U se instala en el sexto lugar de la tabla con 17 puntos, quedando bien aspectada en la lucha por meterse en la parte alta del torneo.
Gago valora el triunfo y el rendimiento de su equipo
Tras el partido, el técnico azul Fernando Gago destacó el trabajo colectivo y la respuesta de sus dirigidos ante los micrófonos de TNT Sports.
“Creíamos que era el mejor once que podíamos poner. Los chicos entrenaron muy bien en la semana y quedó demostrado el día de hoy”, señaló de entrada destacando el trabajo de Arce y de Vásquez en la cancha.
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El DT también valoró la capacidad del equipo para manejar el trámite: “Había un momento donde teníamos que cerrar el partido, va a haber mucha faceta de juego y esa faceta de juego había que entenderla y lo entendimos y el resultado fue muy bueno”.
Además, remarcó la importancia de quedarse con el clásico ante la UC: “Siempre es muy importante ganar un Clásico, ojalá que nos dé la tranquilidad y la ambición de querer seguir, pero esto es partido a partido y tenemos que enfocarnos en el próximo”.
Finalmente, tuvo palabras para el autor del gol: “Obviamente nosotros necesitamos a Juan Martín (Lucero) y a todos los jugadores por igual e hicieron un esfuerzo extraordinario. Me pone muy contento por él”.
DATOS CLAVE
- Juan Martín Lucero marcó el gol de la victoria de Universidad de Chile ante la UC.
- El equipo dirigido por Fernando Gago alcanzó el sexto lugar con 17 puntos en total.
- Ignacio Vásquez y Arce fueron destacados por el técnico como figuras clave del encuentro.