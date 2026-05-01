Universidad de Chile tiene delineado su plan de acción tras la suspensión de su duelo contra O’Higgins por la Liga de Primera. ¿Qué pasó? Fernando Gago ya sabe qué hacer sin ruedo en dicha fecha.

Si en primera instancia el compromiso debía disputarse el sábado 23 de mayo, este fue aplazado (al 10 de junio) por la partipación internacional del elenco rancagüino. Ante tal panorama, habrá un vacío en el calendario azul.

Tras visitar a Cobresal el 17 de mayo, el conjunto universitario tendrá que esperar hasta el día 30 del mismo mes para volver a la competencia contra Deportes Concepción. Sin embargo, entremedio habrá movimiento.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, el cuerpo técnico se inclinó por realizar una especie de pretemporada en esas dos semanas. Luego de unos días de descanso, el entrenador argentino exprimirá a su plantel.

Ante la negativa a jugar un partido amistoso por parte de la dirigencia, el estratega quiere mantener a sus pupilos a tope. El objetivo es uno: llegar a la cima del certamen local.

Fernando Gago quiere mantener el ritmo en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile no quiere perder el tiempo

Cabe consignar que antes de dicho período mencionado, la escuadra estudiantil tendrá que abordar sus enfrentamientos ante Deportes La Serena (2 de mayo) y Unión La Calera (10 de mayo) por la Copa de la Liga.

Un intenso mes para Universidad de Chile, que este año no juega torneos fuera del país. Por ello, la misión está más que clara: alzar el título de Primera División tras una larga sequía. El último fue en 2017.

En síntesis:

El partido contra O’Higgins se reprogramó del 23 de mayo al 10 de junio .

se reprogramó del 23 de mayo al . Fernando Gago realizará una pretemporada de dos semanas para mantener el ritmo del plantel.

realizará una pretemporada de dos semanas para mantener el ritmo del plantel. Antes de ello, Universidad de Chile se medirá ante Deportes La Serena y Unión La Calera por la Copa de la Liga.