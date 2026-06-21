Formación confirmada de Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers para el duelo por Copa Chile

Con la alineación confirmada, los azules se miden ante los caturros en un duelo clave del Grupo D de la Copa Chile.

Universidad de Chile y Santiago Wanderers se enfrentan este domingo 21 por la Copa Chile, en un duelo correspondiente por la fecha 3 del Grupo D del torneo, donde ambos equipos buscarán quedarse con los tres puntos.

El compromiso se disputará en el Estadio Nacional y marcará un nuevo desafío para el Romántico Viajero, que llega con la obligación de hacerse fuerte como local pese a las bajas que ha debido lamentar en la previa.

En ese escenario, el técnico interino Fabricio Coloccini definió la formación estelar de la U para este encuentro, buscando equilibrio entre experiencia y proyección en un partido que siempre tiene historia frente al cuadro caturro.

Fernando Gago sufrió complicaciones cardiacas en el transcurso de la semana y está en reposo absoluto | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Los de Francisco Palladino, por su parte, también llega con la misión de competir de igual a igual y dar la sorpresa en el Coloso de Ñuñoa, en un partido donde el elenco verde no se guardará nada desde el inicio.

Formación de Universidad de Chile

Universidad de Chile formará con: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Israel Poblete, Elías Rojas, Lucas Barrera, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero y Juan Martín Lucero.

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Cuándo y a qué hora juega U de Chile vs. Wanderers

El partido de la Universidad de Chile contra Santiago Wanderers es este domingo 21 de junio, a las 17:30 horas.